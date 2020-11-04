美國大選日除了決定白宮新主人之外，也將決定左右立法的參議院與眾議院將由哪一黨掌控。據美媒《NBC新聞》報導，根據當前開票結果，民主黨仍可能掌控眾議院，但隨著多位共和黨現任參議員連任成功，讓民主黨同時主宰參眾兩院的希望逐漸縮小，也就是未來仍可能維持共和黨主宰參議院，民主黨則掌控眾議院的現況。

當前共和黨以53比47在參議院中為多數黨，民主黨必須取得4席次才能掌握多數。在今年決定的35席次中，23席為共和黨，而民主黨掌控12席。報導指出，雖然民主黨籍前科羅拉多州長希肯魯柏（John Hickenlooper）在參議員改選中擊敗共和黨現任參議員賈德納（Cory Gardner），但民主黨籍的瓊斯（Doug Jones）恐會敗陣給共和黨候選人圖博維爾（Tommy Tuberville）。

另外民主黨原先有望拉下現任共和黨議員的選區中，選前並不如先前樂觀，皆由原先共和黨議員成功擊退挑戰的民主黨議員；而尚未開完選票的選區中，當前的開票結果皆由共和黨領先，讓民主黨主掌參院的希望逐漸縮小。

至於在需要取得218席才能成為多數的眾議院選舉上，《NBC新聞》指出民主黨以227席次領先208席的共和黨，而《福斯新聞》指出，民主黨以187比181領先共和黨。

(中時新聞網)