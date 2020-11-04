新光三越近30年積極贊助台灣本土藝文活動，去年支援優人神鼓老泉山上劇場重建，基於回饋而受邀首度進駐百貨演出，將火災滿周年的感恩作品「祭天」，精煉成1小時版本的「乘光而行」，於6至8日在台北信義新天地A11的信義運動場連續演出。

優人神鼓創辦人劉若●指出，去年8月優人神鼓木柵老泉山上劇場慘遭祝融，新光三越應文化部號召，快速支援重建，協助資金是很大一筆數字！今年在肺炎疫情衝擊全球，讓更多人反思與大自然的關係，新光三越特別邀請優人神鼓將大自然與禪定演出帶到都市來，與新光三越的這場「乘光而行」就是這樣來的。

新光三越指出，「乘光而行」全長約1小時，包含大驟雨、千江映月、涉空、乘光而行、大神鼓、祭天；新光三越率先優先會員在台北信義新天地APP扣100點可入場欣賞，每場240人，目前已額滿。

為了回饋新光三越的支持與援助，優人神鼓4日更以「雲腳」方式，從木柵老泉山上劇場一路走到新光三越台北信義新天地A11，且特別將去年災後焚而不燬的老香楠樹下意外奇蹟生長的小樹苗致贈新光三越，與新光三越「乘光而行」。

與此同時更與A11館內的台灣本土設計師品牌UUIN合作，為優人神鼓設計製作演出服裝，以舊衣重新拼製成服裝的面料，傳達「永續時尚」和「upcycle」（升級再造）。

(工商 )