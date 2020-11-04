伴隨本業持穩推進，加上台達化、華夏等轉投資事業收益躍進，台聚（1304）第三季獲利6.01億元，季增103％，年成長99.66％；前三季營收346.27億元，營業毛利58.94億元，營業淨利34.15億元，淨利11.13億元，年增11.5％，EPS1.04元。

展望後市，台聚HDPE／LLDPE合計產能13萬噸；EVA／LDPE年產15萬噸。第四季為PE包裝材、EVA鞋材傳統需求旺季，加上大陸持續執行冬季限產令，石化同業開工率降低，有助營運持穩走堅。

第4季HDPE同業中韓石化（年產30萬噸）安排歲修，另LLDPE有2家同業安排歲修，合計年產160萬噸，PE市場供給減少。搭配HDPE、LLDPE分別邁入包裝材、農膜旺季，且洪災後管材料有重建需求，孟加拉成衣包裝膜料需求持續增加，北美銷往亞洲數量減少，價格持穩墊高。

台聚EVA線產線涵蓋發泡級、熱熔膠級及太陽能級；近年逐漸擴大PV光伏膜用料及高端發泡用料市場，強化收益動能。

第4季亞洲EVA有4家同業歲修，合計年產61.8萬噸，除有鞋材傳統旺季，加上太陽能封裝膜需求佳，市場供不應求，預期買氣維持熱絡，EVA價格仍有上漲空間。

此外，大陸宣布2020～2021年冬季限產令徵求意見稿，明確要求京津冀及周邊地區，2020年12月前完成煉油與石油化工、鋼鐵、有色金屬等行業的排放整治，石化同業開工率降低，且持續擴大內需、加大「新基建」投資等政策不變，有利支撐化行情。

(工商 )