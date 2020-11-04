前陣子在疫情下，全球音樂會停演，讓指揮大師殷巴爾也悶壞了，他風塵僕僕，日前專程從柏林飛來台灣，先隔離14天後出關彩排，繼續完成他在台北市立交響樂團的首席指揮工作。高齡84歲的他表示，能回到音樂的世界，對他而言很重要，「疫情讓我更加有感觸，我人生中重要的事情有兩項，一是音樂，二是家人，雖然外頭也正發生很多重要的事，但都沒有這兩項重要。」

來自以色列的殷巴爾表示，1945年他9歲，當時是第二次世界大戰與以色列獨立戰爭，自小學音樂的他，對戰爭的印象，就是有很多噪音。13歲那年，戰爭接近尾聲，他突然在防空洞附近聽見音樂演奏聲，那一刻他決定，這輩子要走音樂的路，「雖然經過戰爭，但我從來不曾覺得困難，因為我心中有音樂，音樂讓我看見未來。」

先前與北市交因疫情而能完成的馬勒計畫，殷巴爾打算繼續完成，他表示，馬勒的音樂思考很前衛，「有一種危機感與不知該何去何從的情緒，是任何人都會遇到的情境，也因此他的音樂，在任何時刻都很重要。」

殷巴爾表示，對一個交響樂團而言，最重要的就是一名長期合作的指揮，「我很期待和北市交繼續合作，慢慢營造屬於樂團的聲音和特色，包括樂句和聲響，這些都需要有長期而密集的工作時間，才能達成。」

此外，和上次來台排練的現場不一樣，這次為了安全防疫距離，樂團特別在殷巴爾的指揮席前，設置一整排透明隔板。

殷巴爾與北市交近期演出，將於11月8日在台北國家音樂廳、14日在台北中山堂、27日在台北國家音樂廳，以及12月4日、13日在台北中山堂在台北國家音樂廳登場。

(中時 )