美國總統大選開票日之際，幾個關鍵州仍在進行計票，距離完成開票還有很一大段路要走，目前包括鐵鏽帶3個關鍵搖擺州等多個州，都仍待確認票數，選情仍陷膠著。對此，資深媒體人黃創夏今(4日)則在臉書解讀搖擺州的跡象。

黃創夏4日下午在臉書寫下，「該紅的紅丶該藍的藍！搖擺州有『天道酬勤』的跡象...」。貼文曝光後，也引發許多網友討論，有人寫下「選後...ㄧ定清算的」、「川普贏了啦！拜登鐵票區開得差不多了」、「嗯加買武器好了！」

另外，值得關注的是，今年美國許多民眾都採用「郵件投票」的方式，卻有30萬張選票無法在投票開始前寄達，影響到投票的截止時間，並且受到延誤的地方多達15州。華盛頓特區法官要求美國郵政單位找到這些選票並補寄，但是郵政總局不執行該命令，可能影響選舉結果。

至於，川普雖然在總統大選中的選舉人票當前仍落後，但在多個關鍵搖擺州選情領先的他也已經發表全國演說，他表示準備要來一場盛大慶祝，並質疑選舉出現舞弊，要告上最高法院並要求停止計票。

(中時新聞網)