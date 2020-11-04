連續三年，以作品《少女須知》系列在台北藝穗節拿下年度大獎的編舞家蘇品文，今年推出第三部曲《少女須知（後）》，以裸身獨舞，展現女性身體的純粹狀態。她表示，第三部曲結合疫情心境，「大半年來，我失業，待在家裡和外界沒有連結，這讓我更能體會女性作為家庭主婦的心境。」

蘇品文表示，疫情間可說是她人生中，在家下廚頻率最高的一段時光，過去她幾乎不煮飯，「下廚是我長期抗拒的事情，我認為作為一名女性，不見得要能煮飯，但在家裡的這段時光，一周煮兩大鍋飯，成為我的生活模式。」

從原本面向大眾演出，轉為待在自己的房間，蘇品文表示，「作為表演者，一個人在家獨處，和社會保持一定的距離，完全沒人在看我，是一種新奇的體驗，但沒有人在看我的私密生活空間，也不見得，就不是表演。」

在《少女須知（後）》裡，蘇品文讓舞台變成自家廚房，真的在舞台上煮飯，同時褪去上半身衣服，並背對觀眾，用力梳理一整頭金色長髮，沒有任何言語和對白。

蘇品文表示，第三部曲顛覆了她以往的生活習慣，例如過去她從來不梳頭，但今年開始學習梳頭，並在舞台上呈現這件事，「別的女生，大多不會像我一樣，有那麼多打結，頭髮是我的，長在背後，看不見，為什麼要梳頭。」

此外，過去的穿著大多是鮮豔的顏色，但今年開始練習穿黑色，作為創作的延伸，不只在舞台上穿黑色，在日常生活也穿黑色。

蘇品文出生於1985年，畢業於北藝大舞創所，《少女須知》系列的創作開端，是始於她閱讀一本民國73年出版的同名書籍，裡面描述一名女性應當如何巧笑倩兮，應該如何約會才得體，她表示，在第一部曲，她呈現一名女性，是有能力做到社會要求的形象，第二部曲，則是談論性別暴力，第三部曲則是呈現她當下、此時此刻的狀態。

《少女須知（後）》將於11月7日在牯嶺街小劇場登場。

(中時 )