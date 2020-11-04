中天新聞今日赴國家通訊傳播委員會（NCC）接受換照審查，針對強化內控機制，中天新聞主動提出六項積極改善作法，包括：落實公司治理避免外界干預新聞自主，擬增設2-4名具傳播、法學專業的董事；另外增加第三名編審，設立觀眾申訴委員會，強化落實倫理委員會決議機制等，以及規劃一年50堂教育訓練課程。

有關前立委黃國昌日前披露七張微信截圖，NCC委員關切是否為蔡衍明董事長干預新聞製播，中天新聞表示，黃國昌披露散佈該截圖有法律責任。各新聞台媒體老闆或大股東都有表達意見的自由，微信群組是訊息和意見溝通平台，新聞主管對任何訊息都會作自主判斷，而新聞主管和大股東、董事長、總經理等溝通或意見交換，並不違背新聞專業。

對於NCC委員質疑中天大股東股權太集中，中天新聞指出，現在幾乎每一個新聞台都股權太集中，如果新聞部主管不能和大股東有任何接觸或溝通，那麼現在所有新聞台都該關門了，中天認為，新聞部由專業經理人治理才是關鍵。如果NCC認為媒體負責人或大股東對新聞議題的意見表達，是新聞干預，懇請NCC做出明確規範，讓所有新聞台有所遵循。

NCC主委陳耀祥會中主動提到昔金融時報報導、澳媒報導及美國人權報告都指涉中天有國安疑慮，中天新聞強調，包括美國2019人權報告也引述金融時報的內容，問題是金融時報到現在完全沒有拿出任何證據，針對外界抹紅等不實言論及報導，中天要求應平衡報導，並會採取法律途徑捍衛清白。

對於提升新聞自律和品質，中天新聞台也主動提出，未來六年的教育訓練計畫課程，培養同仁新聞專業與自律精神；同時，未來也會持續接受獨立審查人的督核，協助新聞品質提升。

中天新聞台過去一年來努力調整人事結構，聘用專業經理人，加強同仁專業教育訓練，落實自律機制，積極改善已見成效，未來六年，新聞台仍依此宗旨，朝向更獨立自主的專業新聞台運營。

(中時 )