農委會3月1日規定民眾禁止使用捕獸鋏、山豬吊，若違反規定將開罰1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰，但屢傳出動物被捕獸鋏夾傷，議員表示，近期不斷接獲民眾通報指，網路上仍看到商家在販售捕獸鋏，經權責單位處理皆未果，要求市府能提出具體措施。

議員王醒之表示，有接獲民眾陳情指網路上有商家在販售捕獸鋏、山豬吊，並撥打1999向市府反應，但因賣家販售地點位在新北市，市府皆回應網路跨縣市販售無法立即處理，導致捕獸鋏規範上出現漏洞；王醒之說，不僅民眾沒有管道可以檢舉協助改善，地方政府也沒有處理經驗，往往只能向商家行文要求改善，或是沒有下文。

王醒之說，日前林務局坦承捕獸鋏雖從中央修法但地方難以實踐，此外，網拍捕獸鋏案件太多，目前無法管制網路販售行為，因此，希望市府能先成立平台提供民眾檢舉，先收納意見和資訊，再由中央、地方一起合作，針對網路上的商家做處置，一方面讓民眾知道有管道可以檢舉非法販售捕獸鋏業者，也能讓相關單位更清楚處理流程、解決方式。

陳情民眾指出，動保法雖已明文規定禁止製造、販賣、陳列或輸出入捕獸鋏，但在網路上仍看到許多商家販售，盼市府能協助改善。

(中時 )