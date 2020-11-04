中國化學製藥股份有限公司總經理王勳聖被起訴在他擔任董事長期間，挪用公司資金52萬多元美金，償還其個人應支付的金錢，最高法院依違反證交法特別背信罪，將他判處有期徒刑3年1月確定，王須入獄服刑。

檢方起訴指控，王勳聖在2011年間，用中化公司的資金，補償友人林鴻聯因支持其連任董事長而未於股價高點出脫中化公司股票所失利益，違背公司規定，逾越授權範圍，為與常情相違之交易，購買林鴻聯於同日甫購入公開發行，但未上市或上櫃之友嘉公司股票。

王讓林鴻聯賺取差價新台幣1650萬8077 元，使中化公司受該金額之損害，他又共同侵占中化公司100％持有海外之孫公司鼎茂公司的美金52萬1160元，匯入林所指定之人頭戶，使林鴻聯取得。

此外，王在2012年間，將鼎茂公司之美金58萬4768元從鼎茂公司輾轉匯出，再佯以林鴻聯所指定之人頭名義，匯款予中化公司，偽裝成該人頭向中化公司購買上開友嘉公司股票所支付之價金，而無償取得該股票。

最高法院針對王勳聖在2011年侵占中化公司100％持有海外之孫公司鼎茂公司的美金52萬1160元，駁回上訴將王判刑3年1月確定；另王男買進友嘉、侵佔庫克58萬部分，撤銷發回更審。

(中時 )