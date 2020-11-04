苑裡虎尾寮溪橋處被民眾發現不僅水體混濁，還有大量死魚。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

近逢枯水期，苗栗縣苑裡鎮有民眾向縣議員陳品安陳情，指在苑裡虎尾寮溪橋處發現大量死魚，懷疑上游1間屠宰場偷排廢水，經環保局進場稽查，當下雖不見排水行為，但業者表示願意清理溪中魚屍，環保局4日表示，該屠宰場未達列管規模，雖不需事先取得排放許可證，仍會持續監控周界水質。

苑裡地區許久不下雨，河川基流量不足，下游野溪面臨枯竭，有民眾3日驚見虎尾寮溪橋附近溪水，不僅混濁還有大量魚屍，縣議員陳品安接獲陳情，通報環保局稽查，發現上游1間屠宰場涉嫌排放廢水，疑似因房裡溪近來水量減少，汙水濃度較高導致魚群死亡。

環保局稽查人員進入屠宰場檢查，當下場內查無正在排水事實，周界水質取樣困難，雖然沒有直接證據對屠宰場開罰，但已要求屠宰場清理環境，屠宰場承諾會在3天內處理溪中魚屍配合複查。另外，稽查人員也在發現死魚的地方進行水質採樣，將送驗確認有機物含量及是否含重金屬。

環保局祕書蔡政勳指出，出現大量死魚的溪流屬於區域排水的野溪，不僅上游排水匯集，家戶廢水也會流入，近來久旱不雨影響水體涵容能力，除了汙水濃度增加，水中的有機物含量過多，也可能造成魚群缺氧死亡。

環保局表示，該屠宰場未達列管規模，雖無需事先申請排放許可證，仍可依排放水質管制，不能有汙染行為，近期將派員進場完整查核，任意排放廢水，依據《水汙染防治法》第30條，可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

(中時 )