男星王陽明4日出席運動品牌活動，在美國出生成長的他，提到重點新聞美國總統大選，表示自己是抱持著看秀的心情，並沒有特別偏好哪位候選人，他說自己有看一些youtuber拍兩位候選人的辯論內容，聽兩方人馬互相批評，覺得根本是娛樂片屬性，「說實話我不太在乎這個（政治），也沒什麼看法。」

另王陽明2日剛過38歲生日，因為疫情關係，美國的親人沒回台，就跟老婆、女兒、家人簡單慶生，而他的生日願望，1是希望女兒王丞霏健康開心長大；第2是家人平安健康，「第3個不能說，當然是跟老婆（蔡詩芸）和自己有關。」至於明年是否再生第二胎？他自己是希望能再多生1個。

王陽明（左）攜手雷理莎號召全民一起跑翻台北。（adidas提供）

王陽明年底暫時沒有安排拍戲的工作，打算先陪女兒過完1歲生日和聖誕節，將滿1歲的女兒，現在已經快學會走路了，會扶著東西爬行，王陽明稱她很有想法、很獨立又愛出門，且有時候會看著爸爸叫媽媽，或者對著媽媽喊爸爸。

暫無接戲的王陽明最近熱衷運動，慢跑、打籃球都來，以前總會跟蔡詩芸「約跑」，為人父母後兩人只能分開運動，要有1人留守家中顧小孩，他笑說：「喜歡在信義區公園夜跑，如果追得上的粉絲就可以要簽名。」蔡詩芸懷孕前喜歡跟王陽明尬體能，生產完將近1年後，她昨天又刻意秀腹肌想跟老公比拚。

(中時 )