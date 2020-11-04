一名網友在臉書社團靠北星座發文，他的一位「普通女性朋友」最近搬新家，對方希望他送入厝禮物，還說送禮可免包紅包（因對方即將結婚）。原PO送了兩台總價3000多元的電風扇，不料婚宴當天遭友人「突襲」，莫名其妙又包了3600元。

原PO表示，就在他送完電風扇兩個月後，他去參加對方喜宴，結果宴會結束後，朋友竟當著眾人面問：「你包多少給我啊？雖然我們交情很好，是也不用包到6600啦！」

當下原PO錯愕不已，心想「不是說不用包給妳嗎？而且誰跟妳交情好」，頓時場面相當尷尬，逼得原PO只好討一個紅包袋，包了3600給對方。

網友認為，既然交情普通，一開始連電風扇都不用送了，何況還去參加喜宴，告訴她「妳下次結婚我再包」、「你中計了」、「我會把買電風扇的收據或發票，包在紅包裡面給她」。

但也有人質疑，「她要你就給，有什麼內幕嗎」、「為什麼她敢開口？不是說普通朋友」。

(中時新聞網)