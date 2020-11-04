「照亮回家的路有這麼難嗎？」台中市公有路燈數超過20萬盞，民眾認養只有396盞，市議員邱素貞等4日批擊說，民間認養意願低，市府執行效率差，希望加強行銷邀請建商、熱心企業踴躍參加，照亮市民回家的路。建設局長陳大田說，將鼓勵企業投入認養行列。

長榮大學外籍女學生命案，讓校園附近路燈問題引發熱議。市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源4日質詢時，關心路燈認養推廣情形，建議透過守望相助隊，掌握路燈死角地點，並頒發獎狀等方式，鼓勵企業踴躍認養。

邱素貞指出，今年5月台中市開放線上認養申請，截至9月底認養申請件數有178件，認養盞數合計360盞，平均每天申請3盞，推廣成績不佳；她希望廣邀建商與熱心企業家共襄盛舉，結合民間與企業力量，用認養款項挹注電費、維護與汰換節能燈具。

謝明源說，北屯區很多重劃區，但區內路燈不夠多，亮度昏暗照明不足，希望在住家不多，甚至尚未住人的重劃區內，要廣設路燈，並採用亮度夠的路燈；路燈認養就由來此興建大樓的建設公司，由市府拜託他們來認養，取之於民，用之於住戶，他們也才負擔得起。

陳淑華、蕭隆澤表示，認養路燈好比廟寺推廣民眾點「光明燈」，需要主動積極；具體建議透過守望相助隊，每天巡守區里之際，提供陰暗死角需要裝設路燈的地點；清查陰暗死角，裝設路燈增加明亮度，保障市民安全。

陳大田強調，建設局設置搶修小組及連繫平台，全年365日皆有人員值班，內勤人員除上班日時段外，每日自17時至21時，將1999及其他通報案件通知相關負責工班及區公所，並立即於當日派工處理。下週將邀各區長座談，協助推廣；年底也將辦理評鑑表揚熱心人士與企業，鼓勵企業投入認養行列。

(中時 )