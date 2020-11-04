農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所日前舉辦「109年全國紅龍果優質果品評鑑」，紅肉組由嘉義縣水上鄉農友蔡銘旺奪下全國冠軍。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所日前舉辦「109年全國紅龍果優質果品評鑑」，紅肉組由嘉義縣水上鄉農友蔡銘旺奪下全國冠軍，昔日曾是棒球教練的蔡銘旺因受《這一生，至少當一次傻瓜》的啟發，堅持以草生栽培管理方式種植紅龍果，產出高品質、甜度21至22度的紅龍果。

蔡銘旺非農家出身，另一個身分是棒球教練，因為對紅龍果栽培有興趣，9年前透過看書查資料、水上農會及農業專家指導，開始投入種植，而他的「旺旺來火龍果園」堅持使用適量有機肥，不使用化學農藥、除草劑，果樹與草共生，近期更配合政府政策加入有機轉型期驗證。

蔡銘旺說，《這一生，至少當一次傻瓜》裡的木村阿公「是我的偶像」，所以他朝向當傻瓜的目標前進中，表示植物自然生長需要的就是「陽光、水和空氣」，草生維持生態，只要勤於疏花疏果，注重果園裡的清園，就算不多施用肥料，也能產出高品質、甜度高的紅龍果。

蔡銘旺去年在全國評鑑獲得優選後，今年再度挑戰，果然一舉奪冠，

(中時 )