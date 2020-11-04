【政新鮮】治安會報1年未開扯防疫 鍾沛君轟蘇揆「為圓謊扯更多謊」

馬籍女大生遇害震驚國際社會引起高度關注，治安會報被踢爆已經超過1年沒開，對此行政院長蘇貞昌稱是他決定，因應疫情不必要的會議就不要開，台北市議員鍾沛君接受《中時新聞網》訪問怒嗆「不要硬拗為了圓謊胡說八道」，根據規定，行政院每2個月就應該召開一次治安會報，但去年的治安會報卻只開了三場，而且10月開的最後一場都根本還看不到一點疫情的影子，就算是「超超超前部署」，蘇院長是在哪一場會議作了停開治安會報的裁示，會議紀錄也請拿出來，不是事後掰說有這個決定就可以解釋過去。

鍾沛君指出，蘇貞昌院長還強調說，過去自己第一次當院長是每個月都開，很重視治安會報，但沒有人質疑他當時的表現，而是為什麼現在民進黨上任後改成兩個月開一次，把治安會報的密度稀釋了，甚至在今年該開會的時候沒有開，認為蘇揆應該要對此誠懇的道歉，趕快把沒開的會補起來，會勝過於在那邊強辯，或許大家也可能給他有比較寬容的空間。

行政院長 蘇貞昌（圖／報系資料照）

「蘇院長是不是把精力放錯地方了？」鍾沛君也質疑，行政院長蘇貞昌常常不經深思熟慮或就他個人的喜好去做警政人事的調動，這個是有違專業，而且可能破壞地方由下而上的種種合作，7月的時候才看到他以台南治安評比不佳為由撤換台南市警局局長，不過現在這起重大治安案件可是比7月的狀況還要嚴重，但目前究責的階段僅來到歸仁分局長而已，標準不一令人感到相當不解。

對於台南市警方涉嫌吃案匿報，鍾沛君直言，現在一味的撤官震怒都已經無濟於事，應該要去想，如何由下層開始去警政改革，這整起事件，最關鍵的就是9月的時候員警有疑似吃案的情況，才導致最後遺憾的事情發生，但這畢竟是很少數很少數的老鼠屎，多數員警他們還是很努力，但每當發生這樣的特殊案件，只因為裡頭有人破壞規則，就讓整個警察都被蒙上吃案的汙名，這是非常不公平的，所以警政改革必須徹底執行，並非僅是拔官懲處就算了。

（攝影剪輯／范佐意）

(中時新聞網)