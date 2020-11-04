《英雄聯盟》伊比利盃(Iberian Cup)為西班牙、葡萄牙兩國間的交流賽，2018年首次舉行，每年約在10月底進行，參賽隊伍主要來自「西班牙超級聯賽」(SuperLiga)與「葡萄牙聯賽」(LPLOL)，其中也不乏有歐洲知名隊伍參賽。賽事目前進行至八強淘汰賽，晉級的隊伍有：EGN電競(EGN Esports)、SLR戰隊(SLO Rejects)、G2北極圈(G2 Arctic)、克索戰隊(Team Queso)、西班牙沃達豐巨人(Vodafone Giants)、S2V戰隊(S2V Esports)、MRDS戰隊(Movistar Riders)、MADM戰隊(MAD Lions Madrid)。淘汰賽採5局3勝制(BO5)，4場比賽分別在11/6(五)~11/9(一)的凌晨時段進行，分析如下：

11/6(五) 1:00 EGN電競vs. SLR戰隊

EGN電競為8強賽中唯一的葡萄牙隊伍，作為葡萄牙聯賽夏季賽的冠軍，依賽制，可直接晉級8強賽；不過前陣子EGN電競在歐洲大師賽夏季入圍賽(小組戰)中苦吞6戰全敗的慘淡戰績，要在西班牙強隊環繞的伊比利盃賽中取勝，恐怕不容易。至於西班牙的SLR戰隊，雖非出身自西班牙超級聯賽，但一路自外圍資格賽打入正賽及八強賽，在正賽小組戰中甚至還擊敗西班牙超級聯賽的克索戰隊及UCAM電競(UCAM Esports Club)，身手不凡，是本屆盃賽中最大的黑馬，此次比賽相信有機會能再拿下勝利，推薦不讓分「SLR戰隊」勝。

11/7(六) 1:00 G2北極圈 vs. 克索戰隊

兩隊同樣來自西班牙超級聯賽，在夏季例行賽中G2北極圈拿下10勝8敗，戰績排名第3；克索戰隊拿下9勝9敗，戰績排名第4；G2北極圈作為歐洲霸主G2電競的學院隊(二軍)，人才濟濟、實力絕對不弱，今年夏季賽2次與克索戰隊的交手皆能取勝，此次比賽相信能再拿下勝利，推薦不讓分「G2北極圈」勝。

11/8(日) 1:00西班牙沃達豐巨人 vs. S2V戰隊

原本就是西班牙超級聯賽的優等生沃達豐巨人，今年在歐洲大師賽夏季賽結束後，積極補強陣容，企圖在明年度的西班牙超級聯賽及歐洲大師賽中取得更好的成績，挖角義大利晨星戰隊的打野新秀Eckas後，陣容及實力再次獲得提昇，本次對上同一聯賽的一般生S2V戰隊，相信晉級4強非難事，推薦不讓分「西班牙沃達豐巨人」勝。

11/9(一) 1:00 MRDS戰隊 vs. MADM戰隊

MRDS戰隊為今年西班牙超級聯賽的夏季冠軍，例行賽戰績14勝4敗，季後賽2場比賽(BO5)雙雙以3：0的全勝戰績淘汰對手奪冠，論實力，絕對是本屆伊比利盃奪冠的熱門隊伍。至於MADM戰隊，作為歐洲冠軍聯賽隊伍馬德里獅子(MAD Lions)的學院隊，夏季賽表現輸多勝少，例行賽戰績7勝11敗排名聯賽倒數第3，狀況不佳。本次比賽，MRDS戰隊只要能正常發揮，沒有會輸的理由，推薦不讓分「MRDS戰隊」勝。

(中時新聞網)