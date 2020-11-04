2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，將在11月7日（週六）開跑，今年因疫情考量，未開放國外選手報名，仍吸引13500人參賽；因應賽事舉行，太魯閣橋南端至天祥路段、太魯閣橋北端至景文橋路段，當日將實施交通管制，管制時間自上午5時起至下午2時，並視狀況提前或延後解除管制，提醒駕駛人配合現場管制人員指揮行駛。

馬拉松是一項考驗耐力的長跑運動，全世界每年舉行的大大小小路跑比賽超過800個，花蓮擁有高山、縱谷、海岸等自然資源，與其他環太平洋島嶼同樣具備發展成為國際觀光渡假勝地的條件。歷年舉辦的「太魯閣峽谷馬拉松」超過萬人參加賽事，利用太魯閣峽谷得天獨厚的景色，將路跑運動融入其中，傳遞給民眾健康、環境保護的生活價值觀。

太魯閣峽谷馬拉松今年跑入第21年，從2000年起開始，每年11至12月份在臺灣太魯閣國家公園內舉辦。雲朗觀光集團自2015年起冠名贊助太魯閣峽谷馬拉松，以環保、公益發揚在地人文與發展花蓮觀光為主軸，更期望所有參賽者，能擁有一充滿挑戰、歡樂與溫暖人心的體驗。

今年太魯閣馬拉松，因疫情關係只開放國內民眾報名，參加的項目有全程馬拉松3000人（42.195公里）、半程馬拉松5000人（21.0975公里）、逍遙馬馬拉松3500人(12公里）、快樂馬馬拉松2000人（5公里）總共4個組別，有13500人參賽。

(中時 )