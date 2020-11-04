行政院副院長沈榮津4日出席工商協進會工商早餐會時表示，中央流行疫情指揮中心正與經濟部從專業面向評估開放「經濟泡泡」，若能放寬商務人士來台，將可促進產業發展與經濟活絡，希望能找出一個共創雙贏、防疫有效，也能刺激經濟發展的模式。

沈榮津強調，因應新冠肺炎，政府防疫、紓困及振興到位，經濟表現亮眼，為產業界建構友善的經商環境。展望未來，政府推動高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心及綠能發展中心等四大中心，將可奠定未來台灣經濟發展20年榮景。

沈榮津指出，展望未來，半導體先進製程製造中心可將台灣建構成矽島屏障，促進臺灣區域經濟發展平衡，並帶動半導體設備、材料及下游整體產業價值鏈完整建構，促進我國經濟繁榮發展。

沈榮津說，新冠肺炎疫情全球已超過4,700萬人確診、120萬人死亡，國際疫情無趨緩跡象。相較之下，台灣政府及人民上下一心，嚴格遵守防疫規定，超前部署，使疫情得以控制、國人生活如常，且能舉辦各種運動賽事、演唱會，甚至國慶煙火當日也吸引50萬人到台南，相當不簡單。面對國際第二波疫情來勢洶洶，不論是年底聖誕假期或明（110）年初的春節，國際入境人數將明顯增加，政府各部會仍會秉持「邊境風險嚴管」原則，擬定對策並及早因應。

沈榮津強調，台灣在紓困、振興都即時到位，且最近幾項重要的經濟指標極佳，例如自中美貿易戰以來，「投資台灣三大方案」已有707家廠商審核通過，投資金額達1.13兆元，帶動約9.5萬個就業機會；第三季出口值達900億美元，創歷年單季新高。台灣今年上半年經濟成長率0.78％，是亞洲四小龍唯一正成長；第三季經濟成長率概估高達3.33％，創下兩年新高。

沈榮津說，政府自7月15日推出振興三倍券後，迄今已有2,290萬人、逾96％國人領用。各部會也搭配各式振興券，使用率平均達七成以上，各地方政府及店家紛紛提出加碼，7月零售業營業額在終止連續五個月負成長後，8、9月已創歷年同月新高；餐飲業營業額9月份也創下歷年同月新高。

沈榮津說，政府會持續推動「投資台灣三大方案」，並透過「新南向政策」，協助企業赴新南向國家布局。未來，政府除加強台美在策略性領域供應鏈合作外，也會積極落實召開台美經濟對話，爭取恢復台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）商談及開啟雙邊貿易協定諮商，為雙方合作奠定制度化的基礎。

有關綠能方面，沈榮津說，我國的離岸風電已順利進行，在政府超前部署下，國際風電大廠帶著資金與技術到台灣建置離岸風電，也讓我國建立離岸風電產業。由此可見，政府布建綠能發展中心、推動綠能，讓產業以後都可買得到綠電憑證，如此布局也能帶動產業發展。

(工商 )