台北101經過半年洽談，今（4日）宣布85樓餐廳確定由米其林三星級餐飲團隊打造全新品牌「捌伍添第」，斥資逾7000萬元，主攻「新台灣料理」，預計明年1月開幕，320坪、200席，會有5至6間包廂、客單約2000元至3000元，目標除台北信義區商務聚餐外，也鎖定目的型的美食饕客，預估每年可吸引10萬人次，年營業額上看2.5億元。

「捌伍添第」執行長林弈寬表示，新台灣料理融合大江南北中華料理，力邀掌廚文華東方雅閣餐廳、連續3年獲米其林青睞的謝文擔任行政總主廚，帶來頂級餐廳少見的「添第烤鵝」，有別於一般清湯佛跳牆的「神仙饞（濃湯佛跳牆）」等菜色，看好「奪星是必然的目標」。

「捌伍添第」團隊核心為捌伍添第執行長林弈寬（左起）、行政總主廚謝文、嘉林集團總經理林承宇。（台北101提供）

嘉林集團總經理林承宇認為疫情期間米其林餐廳仍需訂位，他舉例嘉林集團旗下「Taïrroir態芮」訂位就要等2個月，他常到台北101消費，看好台101的集客力；林奕寬表示此番與台北101合作，是完成「有一天要到101樓上」的夢想。

台北101大樓營運長劉以豪表示，台灣有超強的內需能力，台北101身為觀光地標，目前客源以本地客為主，尤以白領階層和愛嘗鮮的千禧世代為主力，為迎接「捌伍添第」，花上千萬元更新排油煙系統，同樓層的「隨意鳥101」近一周也停業改裝，預計12月以全新面貌重新開幕。

在「捌伍添第」外，嘉林集團旗下「Taïrroir態芮」法式料理連續3年獲米其林肯定，今年還拿下米其林指南二星，客單在3000元至5000元間；全台6家分店、也到東京展店的「叁和院 台灣風格飲食」，平均客單600元；9月中新開的「不糾結」無國界清粥小菜，平均客單250元至300元，林弈寬表示，不論平價或高價，餐飲聚焦在人身上，嘉林集團地理念核心是「在台灣發現世界」，也希望透過海外展店、米其林肯定「讓世界看見台灣」。

台北101明年1月開幕的「捌伍添第」今曝光外場座位區情境圖。（台北101提供）

(中時 )