台南市歸仁區4日再發生情侶命案，今年故意殺人案累積28件居6都居冠，還沒擺脫殺人之都醜名，台南市死亡車禍今年1月至9月較去年同期增加16件，死亡數增加13人，增幅也是6都之冠。

台南市死亡車禍案件自2016年至2018年為止，案件數高居6都之冠，一度遭輿論撻伐，經過台南市警察局努力防制宣導，去年案件數降至6都第3，今年案件量再攀升，總數雖仍維持第3，增加幅度卻是6都之冠。

台南市死亡車禍在去年1至9月共有113件，死亡117人，今年同期爆增129件，死亡130人，雖然案件總數排在高雄市與台中市之後，案件增幅達14％，死亡人數增11％，都居6都之冠。

民眾批評，治安與交通是城市兩大重要指標，台南市治安搞不好，今年屢發生殺人案，尚未擺脫殺人之都醜名，死亡車禍也未見改善，兩項案件數居高不降，每件發生都直接影響1個家庭，台南市長黃偉哲還在辦肉燥飯爭霸賽，嘲諷稱「是要把肉燥飯當供品嗎？」

台南市交通大隊表示，未來將強化公共運輸密度與量能，減少駕駛私人運具風險、交通安全列入學校課程，結合社會局及里長向高齡者宣導交安，通知交通工程單位改善不合理交通工程及號誌。

(中時 )