鎖定西武賽事不讓分主勝與總分小，就是本周末日職的關鍵策略！

日本職棒進入例行賽最終階段，本季因受疫情影響央聯直接由巨人軍奪下優勝晉級日本一總冠軍賽，洋聯則仍是有資格挑戰高潮戰的隊伍拉鋸呈現亂集團的狀況。本周末不少國內球迷熟悉的西武獅將在主場面臨前後夾擊，獅子軍團必須積極爭搶第二才能進入季後賽，因此推薦三場賽事都買西武不讓分主勝。

琦玉西武獅歷來有郭泰源、許銘傑、張誌家、郭俊麟、吳念庭、李振昌、廖仁磊等台籍球員加盟，本身也頗具實力，因此吸引不少台灣球迷彩迷關注。目前西武在太平洋聯盟戰績排名第三，至截稿前落後第二的羅德一場勝差，領先第四的樂天則有一場半；周五到周日主場的比賽中，將先面對樂天兩戰，再遭逢羅德後本季封關，這三場比賽可說非贏不可，才有可能以洋聯第二之姿繼續挑戰軟銀來爭取總冠軍戰門票。

在這樣的情況下，當然主推西武最後這三場主場三連戰「不讓分主勝」！西武本季主場出賽戰績33勝22敗23和，對羅德戰績為15勝8敗，對樂天則是12勝9敗1和都佔有優勢，沒理由在最後關頭不撐住輕言放棄。同期間領先的羅德則將面對洋聯第一的軟銀，軟銀即使調整狀態想以逸待勞打季後賽，面對可能的對手卻不會想輸球輸掉氣勢，因此西武若自立自強，可說有不小機會再靠他人助拳逆勢攀升成老二，就有機會達成設想的挑戰賽(即高潮戰)目標了。

比分大小的部份，達人認為最後階段賽事將以小分居多，一則攸關戰績各隊步步為營，二來從近期日職數據看，11月賽事開打以來，僅一場比賽總得分破10，一場來到8分，其餘五戰最高兩隊共只拿6分；上個周末(五~日)則是18場比賽中，總得分個位數場次佔了2/3，其中更有10場比賽得分在7分以下，所以仍以低比數出現可能性為高。

(中時新聞網)