中科管理局長許茂新與台灣科學工業園區科學工業同業公會副理事長蔡國洲參觀中科職業安全衛生研討會主題展示區。（盧金足攝）

中部科學園區4日舉辦109年度職業安全衛生研討會暨頒獎典禮，由中科管理局、台灣科學工業園區科學工業同業公會及中科職業安全衛生促進會共同主辦，台積電分享職業安全衛生管理系統ISO45001導入經驗，激發園區廠商以科技實現智能製造及智慧防災，共同打造智慧園區。

中科管理局長許茂新表示，中科推動維護職業安全，營造友善幸福職場，提升園區廠商的安全衛生自主管理能力的重視。

他呼籲園區廠商應運用智慧科技，提升職業安全衛生及健康促進，精進相關人員安全衛生及風險評估知能，實現智能製造及智慧防災，讓中科園區成為友善幸福職場環境。

許茂新頒獎鼓勵園區推動安全衛生績效優良單位及人員、頒發感謝狀致謝中科園區工安促進會各家族領導廠商，表揚樂於分享相關安全衛生管理技能，對園區整體的安全衛生績效提升的貢獻。

因應智慧科技來臨，為協助園區事業單位運用AIoT(人工智慧AI ＋物聯網IoT）及VR(虛擬實境)技術，解決職業安全衛生問題，今年研討會邀請專家學者講授物聯網及AI科技於環安衛之運用、虛擬實境於化學品危害通識教育訓練及AIoT定位於廠區之應用。

此外，為打造零壓力的友善幸福職場，特別邀請諮商心理師講授職場壓力因應措施與溝通技巧，並由台積電公司分享職業安全衛生管理系統ISO45001導入經驗。

(中時 )