美國總統今日開始開票，雖然不少民進黨已在「慶賀」川普當選，不過內熟悉美國局勢人士表示，之前有人認為這個選舉可能一面倒，但現在跟民調可能有一定的落差。美國政治可能比大家想像的更細膩、複雜。

他表示，民進黨要非常謹慎，要等結果明朗後才會表現立場。

民進黨內瞭解美國局勢的黨務人士指出，美國沒有一個中央選舉委員會會在這個時候宣布選舉結果。因為美國是各州自己做選舉結果的宣布。過去的情形是有一方宣布勝選、一方宣布敗選，選舉結果就確定。

不過他也說，如果選舉差距很大，這個也沒問題。川普總統剛剛宣布勝利，也說要最高法院（下令停止計票），拜登則稱，沒有人有任何資格可以宣布勝選。所以，這個結果現在不會有最後確認。

他認為，這樣情況下，民進黨要非常謹慎，什麼時間要表現立場。要等比較明朗後才會有結果。

他指出，川普可能擔心有很多郵寄投票進來；也就是票箱關了後，票就不能再算。但是因為每個州情況不一，有些州是票箱關了，票還可以進來。因為，有23州是投票結束完，選舉天之內的幾天之內，只要郵戳是在11月3日前，這些票都算。

他說，但川普則認為這是有問題的；美國會因為雙方都有爭議，正式結果可能不會那麼快出來。

他表示，今年投票相當熱絡，有些州的投票率應該是破歷史紀錄，更何況有上億的選票事先都已經投了，這裡面有些不是郵寄，而是親自去投的，情況不一。

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