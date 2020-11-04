日前發生台南馬國女大生遭性侵勒斃事件，引發各界關注，國立中山大學4日與高市警鼓山分局共推內政部警政署研發的「110視訊報案APP」，當遇到緊急狀況，師生們只要使用視訊報案，警方就能在第一時間掌握狀況，維護師生安全，避免憾事發生。

高市警鼓山分局4日特地派員前往中山大學校園針對「110視訊報案APP」使用方式進行詳細解說，並與校方人員聯合演出行動劇，讓師生們更清楚了解使用110視訊報案APP的最佳時機，希望藉由110視訊報案APP，提供師生們更安全的校園環境。

師生們在校園周邊若遇上歹徒或可疑人士，只要即時打開110視訊報案APP，並一鍵撥出視訊通話，就能讓警方在第一時間掌握使用者的發話位置，同時在拍攝時對歹徒發出警語，達到嚇阻作用，此外，使用者也可以和警方進行語音或文字對談，就算不方便說話也可以利用文字讓警方得知現況。

警方表示，當民眾遇到意外需要求救時，110視訊報案APP只要一鍵通話，馬上就能和警局取得聯繫，操作上簡單又便利，利用視訊報案除了對歹徒達到嚇阻效果，在拍攝的同時，所有畫面也將存檔，成為警方辦案的有力證據，這套系統不只提供於校園，所有需要的民眾都能自行下載備用，確保自身安全。

中山大學校方表示，馬國女大生遇害後，他們就陸續針對照明設備、監視器、緊急安全押扣、夜間管制等措施進行加強外，現更與鄰近的鼓山警分局大力推廣110視訊報案系統APP，無疑是對師生們在校園多了一層防護。

(中時 )