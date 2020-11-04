針對農地無預警遭停灌休耕，桃竹苗地區農民代表與聲援團體4日北上行政院前抗議，提出五大訴求，要求政府不要再犧牲農業。過去力爭保留農田水利會的前台南縣長蘇煥智，4日也發布新聞稿指出，少了農田水利會把關，容易過度犧牲農民、圖利工業財團，並稱農田水利署儼然已成「農水轉出署」。

蘇煥智認為，北部因為東北季風挾帶雨水，在秋冬反而雨水比較多；雖然今年因沒有颱風，雨水較少，但北部最近也是常常下雨，對於即將抽穗的稻田遭強迫休耕，農田水利署及經濟部水利署，在水資源管理上是否具備「善良智慧」管理者的判斷能力，值得懷疑。

蘇煥智也說，過去有農田水利會站在農業用水權人的立場，代表農民出席談判把關，如今水利會遭消滅後，政府部門不敢得罪工業財團，而將原來屬於水利會的農業水權，優先犧牲強迫休耕，給工業用水使用，「未來恐將成為長常態。」

蘇煥智稱，過去工業財團缺水時，須向水利會調撥農業用水，政府可扮演客觀仲裁者的角色；但如今消滅農田水利會後，政府的角色成為供給者、球員兼裁判，以休耕補助名義，但實質是以國庫補貼工業財團買水，等於全民分擔工業財團買水的費用，「農田水利署應為農水轉出署。」

(中時 )