高雄市長陳其邁4日出席「高市109年優良職業汽車駕駛人、績優交通警察、交通義勇警察暨高雄捷運定期檢查優等機構表揚大會」，肯定大家對高雄交通默默付出，也盼望高雄的車禍肇事率可以逐步減少，降低民眾傷亡，保障市民安全。

陳其邁在高市府交通局長張淑娟、警察局長劉柏良的陪同下出席頒獎表揚大會，今年共有8位績優交通警察、18位績優交通義勇警察及34位優良職業汽車駕駛人獲獎，陳其邁一一頒發獎狀給獲獎人員，感謝他們無私貢獻，造就高雄安全有序的行車環境。

陳其邁致詞時指出，高雄土地面積遼闊，有多元配套的交通方案才能解決高雄的交通問題，高雄偏遠地區多，目前偏鄉有公車式小黃、多元計程車的方案，未來也希望可以在偏鄉推出更多更好的交通方案，達到交通平權的目的，並會再想一些配套措施讓司機們可以有更多的載客機會。

陳其邁表示，特地參加頒獎典禮，除了要感謝這些對高雄交通持續貢獻的人員外，同時也要宣誓4個目標，包括公車、計程車、司機的傷亡要降低3％以上，路口的警察見警率要增加到50％，捷運也希望能夠達到零事故的目標，保障交通安全。近年A1死亡車禍的數目增加，他們也希望在今年可以逐步把重大車禍的傷亡降到最低，保障市民的交通安全。

(中時 )