「第二十八屆中華建築金石獎」成績揭曉！高雄市甲仙區公所提報「109年甲仙區甲仙公園亮點改造工程委託規畫設計及監造技術服務案」，以工程富有創意、融入周遭元素形塑地區人文景觀等特色，獲得評審肯定，摘下金石獎。

高雄市甲仙區公所區長許烱華表示，市政團隊自縣市合併以來一直秉持的施政理念，即為致力縮小城鄉差距，均衡區域發展，而市府公共建設成果更是多次榮獲國內外重要賽事獎項的肯定。

許烱華說，甲仙區公所自2017年提報「甲仙觀光休閒農產加工廠」榮獲「第二十五屆中華建築金石獎」之優良公共建設規劃組金石獎及金石首獎殊榮後，睽違3年再度以「109年甲仙區甲仙公園亮點改造工程委託規畫設計及監造技術服務案」參賽獲獎，

許烱華指出，此次獲獎工程是為富有創意、融入周遭元素形塑地區人文景觀、創造都市地標新風貌、復育自然生態環境等理念及營造永續環境品質等特色之工務建設。

他強調，高雄市近年來的公共建設多次榮獲國內外如「國際宜居城市獎」、「全球卓越建設獎」、「建築園冶獎」、「國家卓越建設獎」、「公共工程金質獎」的肯定，此次榮獲中華建築金石獎，無疑給了市政團隊很大鼓勵。

(中時 )