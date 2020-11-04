美國總統大選出現拉距，經濟部部長王美花4日表示，看得到選舉很激烈，證明台灣與美國兩黨維持友好關係其實是正確的方向，「兩黨對台灣的支持讓參議員有一半、不分黨派支持台灣與美洽簽BTA」，不管誰出線、台美深化都是繼續走下去的道路。她也強調，「沒有我們仇中」，這是要用台灣整體利益去考量，從艱困的政治環境中尋求盟友支持台灣。

王美花4日出席「防疫英雄獎章頒贈典禮」，在活動後受訪時指出，包括台美BTA及供應鏈移轉等大方向，「無論誰當選都不會改變」，都將繼續深化，她也透露，目前持續在跟美方洽商一些經貿合作，在適當的時機就會對外宣布。

談到台美關係是否會因為哪一位候選人出線而改變，王美花指出，對台灣來說，一直以來與兩黨維持都維持友好的關係其實是正確方向，「目前台美深化合作已是主流意見」，而且得到美國朝野支持，不論誰出線台美深化都會是繼續走下去的路，因為在選前無論是美國智庫或華府，對台的主流意見都一樣，即便未來在作法上會有所不同，政府會依照政策方向進行調整。

工商協進會理事長林伯豐4日上午表示「可親美、但不要仇中」，王美花強調「本來就沒有什麼仇中」，在這樣困難的政治的環境，台灣需要盟友支持，這也是台灣的現實面，所以需要深化台美關係也是沒有疑義的。

(工商 )