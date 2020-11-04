第九屆不動產仲介公會全聯會理事長4日交接，新任理事長張世芳甫上任即面對房市轉熱、引發關注，打房聲浪再起。張世芳指出，目前房市價量雙漲合理，現在並非打房時機，政府應建立交易資訊及秩序的機制，管制建商漫天開價，讓自住客進場，投資客退場。

張世芳表示，上任後未來將持續推動修法，包括服務報酬上限6％納入立法、實價登錄義務回歸租賃雙方、推動經紀人異動備查機制等法案。此外，也會推動房地合一稅減半，以穩定房地產移轉量，並與政府溝通協調，為產業爭取權益、健全不動產交易制度。

對於近來房市由黑翻紅，張世芳表示，近幾月來在局部地區發酵，如竹北、竹南及台南等原本非屬一線市場的區域，買氣大增、房價大漲，不過從供需面來看，經過這兩年的自然調整後，市場供需及價格皆處穩定，應該要回歸尊重市場自由機制。

這波房價的推升，是來自於整體大環境所致，以及人工及原物料上漲，建商成本高，房價自然上漲，成屋市場因有房地合一稅、實價登錄，較沒有炒作問題。

而現在購商購地、營建成本和利潤都已經很透明，政府應該建立一個資訊和秩序的機制，以土地公告現值或公告地價為基礎，在建商合理利潤之下，管制建商漫天開價的情形，這樣會讓更多剛性需求的自用客進場、投資客退場。

對於政府是否該加重房貸信用管制？他指出，現在不少房貸年限延至30～40年，還糈時間延長，對購屋族負擔極重、生活品質被房貸剝奪，更不應限縮二戶以內自用的房貸成數及寬限期，針對二戶以內的自用族群給予八至九成的貸款成數和適度的寬限期是必需的，不過擁有三房以上多屬資金充裕族群，房貸成數應在七成以下。

此外，政府也應引導企業游資，不該南向導出，而應該是吸引外資來台導入，才能活絡台灣經濟。

(工商 )