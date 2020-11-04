義大學生利用牌卡設計遊戲，拉近小朋友和科普知識的距離。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

義守大學參加首屆「2020台灣科學節」，由生物科技學系老師王瑜琦及學士後醫學系老師柯翠玲分別組團參展，推出微生物世界的探索及台灣小吃黑白切的基礎醫學型態教育，並透過參與市集活動，帶領學生從事設計規劃、製作教具及解說等，讓學生收穫滿滿。

王瑜琦與柯翠玲分別組團參展，共有來自生科系、醫學檢驗技術學系及學士後中醫學系等不同科系多位學生支援，兩人分獲科技部科普計畫補助，此次推出「亦敵亦友─微生物世界的探索」和「餐桌上的科學─台灣小吃黑白切的基礎醫學型態教育」兩個主題。

「亦敵亦友─微生物世界的探索」團隊旨在教導民眾正確認識微生物，針對人體、廚房、超市、自然環境四大主題，分別介紹與人類生活息息相關、導致生病或與食物腐敗相關的有害微生物，再藉由牌卡對對碰小遊戲，加深民眾學習興趣及印象。

「餐桌上的科學─台灣小吃黑白切的基礎醫學型態教育」則以平日常見的十種小吃攤食材為媒介，輔以動手實作創意模具及趣味卡牌拼圖等活動，讓民眾更加了解人體肌肉、呼吸、消化、神經、循環等系統和十大器官，並利用人體小模型輔助解說，破除民眾對解剖學的陌生與畏懼感，在快樂氛圍中吸收更多科普知識。

(中時 )