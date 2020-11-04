受新冠肺炎疫情影響，台灣的大專院校無法出國舉辦招生活動，教育部與駐越南台北經濟文化辦事處委託亞洲大學，首次以線上方式、隔空舉辦「台灣高等教育展」，吸引全台共49所公私立大學參加，越南方面詢問度超高，尖峰時刻在線聆聽者超過3450人。

亞洲大學指出，包括台大、台師大、清大及交大、中醫大、雲科大等校都積極參與這次線上越南「台灣高等教育展」，同步宣傳台灣高教學費的高CP值，且台灣教育教學與研究品質優良，再加上許多台商到越南投資，來台就學可說是越南學生的最佳選擇。

越南線上教育展在台中金典酒店舉辦，教育部國際暨兩岸司司長畢祖安在線上致詞時特別感謝亞大對台灣高校國際招生的付出，他說，台灣未在越南設置教育中心，但亞大承此辦展重任，讓越南學生透過網路參加台灣留學展；教育部今年預計提供30名台灣獎學金、38明華與獎學金給越南來台的學生。

受疫情影響，亞大今年6月間也曾對印尼舉辦線上「台灣高等教育展」，成效頗佳。校長蔡進發表示，台、越間的政治、經貿與學術關係密切，亞大在學的越南籍學生表現都很傑出，盼透過教育展吸收更多優秀越南學生來就學。

駐越南台北經濟文化辦事處代表石瑞琦指出，根據英國泰晤士報2016年發表的世界大學學費排名，台灣、德國、瑞士與芬蘭、南非並列世界前5大學費合理國家，且台商在越南投資計畫超過5000個，相信越南學生來台就學後，回到越南定能有好工作。

負責籌辦教育展的亞大國際學院院長陳英輝說，學校與駐越南台北經濟文化辦事處合作，廣招台灣學校參展，吸引越南學生線上註冊參加，創下兩國學術合作新境界。

(中時 )