大雅區吉祥物「達達」、「雅雅」在活動現場與民眾同樂。（大雅區公所提供／陳淑娥台中傳真）

大雅區公所為推廣小麥文化，將於8日舉行小麥麵食文化節活動。（大雅區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅區公所為推廣小麥文化，4日舉辦小麥麵食文化節記者會，宣布將於8日在大雅區三和公園舉辦小麥麵食文化節，將安排小麥麵食攤位、農特產品展售，同時規劃童玩DIY活動，現場拍照打卡上傳臉書，還可獲得文創好禮，廣邀各界到場同樂。

今天記者會包括台中市觀旅局長林筱淇、農業局專委陳柏宏、大雅區長李修齊、大雅區農會推廣主任楊宏章及大雅區各里鄰長等人，均出席共襄盛舉。

大雅區長李修齊表示，小麥麵食文化節活動8日登場，邀請特色才藝團隊帶來一連串精彩藝文饗宴，集結在地特色小麥麵食攤位、在地青農展售當季的農特產品，以及文創商品展，同時準備趣味童玩DIY的活動，讓大小朋友們吃的開心，玩得也盡興。

農業局指出，大雅小麥麵食文化節自2008年舉辦至今，已邁入第13年，活動於當日9時至13時30分舉行；大雅區吉祥物「達達」、「雅雅」在活動現場與民眾同樂，只要現場合影打卡上傳臉書，即可獲得精美文創好禮1份，數量有限，送完為止。

農業局指出，大雅區目前栽種的小麥品種以「台中選二號」為主，種植面積為全台之冠約120公頃，因此有「台灣小麥之鄉」的美譽，主要供應金門酒廠高粱釀造酵母使用。透過小麥麵食文化節活動，提升大雅小麥農業知名度，歡迎民眾到大雅來趟農村旅遊。

(中時 )