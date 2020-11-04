吳聖宇表示，閃電颱風目勢前強度上有增強的趨，預估明（5）會開始朝西到西北西方向移動，周五（6）閃電將通過台灣南方巴士海峽海面。(閃電暴風圈侵襲機率/氣象局)

目前今年度第20號颱風「閃電」4日仍位在台灣東南方海邊滯留打轉，專家預測明起（5）將會開始有所行動，不排除氣象局從清晨就會發布海上警報，晚起外圍環流替東北半部帶來雨勢，到周五上半天（6）閃電最接近台灣。屆時外圍環流將替花東及恆春半島帶來大雨甚至豪雨，除了中部不受影響，北部、南部也會出現局部陣雨。

「天氣職人」吳聖宇今（4）於臉書表示，閃電颱風目前強度上有增強的趨勢，預估明（5）會開始朝西到西北西方向移動，周五（6）閃電將通過台灣南方巴士海峽海面，是最接近台灣的時候，並在周六（7）將往廣東海面駛離台灣。根據中央氣象局預測路徑指出，颱風暴風圈邊緣會在周五上半天掠過海上警報範圍，不排除氣象局在5日清晨到上午之間就針對巴士海峽、台灣海峽南部一帶發布海上颱風警報。

至於對台灣的影響，吳聖宇表示，從周四（5）晚間開始，閃電外圍環流將為東北部、東部帶來降雨。到周五（6）距離最近、影響最大，「花蓮、台東、恆春半島」會出現局部大雨或豪雨，北部及南部也有短暫陣雨，中部受影響最小，降雨情況不明顯。

到了周六（7）颱風將減弱並遠離，外圍環流對台灣的天氣影響減小，但東半部及南部仍有短暫陣雨。不過，周六晚間隨著東北季風南下增強，將配合颱風外圍的殘餘水氣，讓北部到東半部降雨增多，「基隆北海岸、宜蘭、花蓮」等地有局部大雨發生的機會。周日（8）颱風消散，台灣回到受東北季風影響為主，迎風面地區有短暫陣雨天氣。

(中時新聞網)