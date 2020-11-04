年輕時旅居海外，退休後返國在竹山定居的張正典，以父母之名捐贈540萬元，成立竹山高中昭錫獎學金，每學期提供15位品學兼優學生，每人1萬8000元獎助學金；最近再加碼捐200萬元，共計740萬元。他捐資興學的義舉，獲教育部頒發金質獎章。

現年80歲的張正典，求學過程因家境因素，必須提早就業，讀台北工專時半工半讀完成學業，畢業立即投入職場，但也錯失讀大學的夢想，因此，對家境清寒但品學兼優的學生特別感同身受，因此，慨然捐資助學，希望幫助學生安心就學。

竹山高中校長陳漢銘、家長會長陳宥廷，都感謝他的善行義舉，也希望同學心存感恩，努力讀書並砥礪德行，將來有能力時，要效法他回饋社會；獲獎學生說，獲得昭錫獎學金不僅實質幫助，更是一種榮耀，一定會為自己及學校爭取最大的榮譽，不辜負張爺爺的期望。

張正典獲得教育部金質獎章後表示，他不知道學校有申請這項獎章，他謙稱只是略盡綿薄之力，讓優秀學生都能安心在竹山高中求學；他認為偏鄉地區教育資源較缺乏，希望學校能進一步規畫課後或假日輔導，他願意就此再捐資協助。

曾任竹山高中家長會長的縣議員蔡孟娥，特別商請擔任文化局長的書法家林榮森，揮毫「高懷雅量，光風霽月」墨寶一幀，贈送張正典，表彰他的義舉，並表達誠摯的敬意與謝忱。

(中時 )