民進黨中央政府明年元旦將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口台灣，台北市長柯文哲4日臉書PO文表示，民眾黨推出的公民連署，目前已有5000人參與，要求嚴格把關、落實源頭管理、加註萊豬添加物，並批中央不要搖擺、迴避、矇騙，強調台灣人的要求很卑微。

柯文哲表示，各大媒體4日都在關注美國大選，但無論美國政局如何變化，台灣的民意都不該被迴避，因含有萊克多巴胺的肉品即將開放進口，他要求中央政府做好「源頭管理、明白標示」，這是人民最基本的要求。

柯說，從科學角度來說，萊克多巴胺是半衰期較短的乙型受體素，「理論上」可以被人體代謝，但實際上每個人的身體狀況不同，還是有風險存在，現在台灣人的要求很卑微，只是希望在購買前、吃下肚前，能更清楚了解、不被矇騙，如此而已。

柯強調，萊豬的源頭管理可有更科學的做法，例如一、規定畜牧業者在屠宰前幾天，不准使用含瘦肉精的飼料，讓瘦肉精有時間代謝掉；二、要求豬肉進口廠商對於含有萊克多巴胺之豬肉，要列特定貨號，以供消費者辨識；三、使用萊劑的清楚標示，並訂定明確的抽查機制。

「只要用心，總可以找到解決問題的方法！」柯說，如果大家和他一樣，關心從產地到餐桌的食品安全，請一起加入民眾黨推出的公民連署，目前已有5000人參與，接下來1個月，期待更多力量加入，讓執政者對民意無從迴避、不敢矇騙。

(中時 )