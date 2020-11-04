為落實企業社會責任，房仲第一品牌永慶房屋自2018年起，與中國文化大學都市計劃與開發管理學系進行一系列產學合作，內容涵蓋校園講座、企業參訪、畢展製作及企業實習等，積極培育學術理論與產業實務兼備的優秀人才，兩年來成果豐碩。

文化大學環境設計學院院長楊松齡表示：「自2018年簽署產學合作備忘錄以來，雙方維持緊密合作關係，藉由永慶集團的實習機會，提供文大都計系的學子在就學期間即能擁有房仲實務經驗與知識。」

永慶房屋提供VR技術助攻學子在畢展中展現作品。

VR技術助攻學生show創意 業師前進校園分享業界實務

「360度無死角方式欣賞都市樣貌」是去年文大聯合畢業展最大亮點，永慶房屋藉由提供最新VR技術，幫助學生打造都市系列作品，展現創意成果，體驗者只要戴上VR眼鏡，就能進入虛擬城市，運用手指還能進入大樓內部觀看格局設計。除此之外，永慶更秉持公益精神，進一步攜手文大開辦「不動產經營講座」，安排資深業師前往校園分享實務經驗。

楊松齡院長指出，永慶提供專業師資參與「不動產經營講座」課程，幫助學子掌握台灣不動產業的多元發展及未來展望兩大議題，並深入探討都市環境與房地產的連動關係，有助於學子發揮學術專業去分析業界實務案例。

學生藉由體驗720度VR環景影像功能，了解房地產服務日新月異。

每月3萬6不限名額實習機會 幸福職場就在永慶

永慶房屋提供完善福利，並將人才視為企業永續發展的重要資產，每年提供大四生每月三萬六千元及不限名額的實習機會，幫助準畢業生們提前探索自己的職涯方向。永慶房屋人資部經理塗振宏說明：「實習名額無業績或接案壓力，還會安排一對一師徒制及完整的教育訓練，若於實習期間表現良好，還能優先申請轉為正職人員，享有正職員工福利。」

此外，永慶也致力於推動幸福職場文化，塗振宏表示：「公司不斷翻轉產業，打破房仲高工時陋習，現已有超過一百五十位的文化大學校友在永慶服務，他們優異的表現為公司屢屢締造佳績，期待未來有更多新夥伴加入，一起實踐人生理想。」

永慶房屋為產業培育理論與實務兼具的優秀人才。

(中時新聞網)