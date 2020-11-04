中壢水資源回收中心用地地上權已取回，中壢汙水下水道系統BOT建設將正式啟動，力拼明年動工。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

中壢汙水下水道系統BOT案，官司纏訟8年終落幕，桃園市長鄭文燦4日宣布和台灣地網公司解約有效、但地上權要有價協商，已順利和解取回地上權，強調市府上任採訴訟、建設同步進行拚時效是正確選擇，可望年底交地、明年開工，力拼2年完成南區水資源中心一期，達到接管5000戶。

中壢汙水下水道系統BOT案，前縣府2012年以廠商資金未到位，片面解約並塗銷地上權，台灣地網公司不服，雙方對簿公堂，工程也跟著停擺，鄭文燦上任後採雙軌制，除提出地上權塗銷訴訟，也同時重啟招商，2016年由泉鼎公司得標，隔年開始興建管網，目前已投入約4億元，完成4.3公里的管線系統。

官司部分二審判決桃園市政府塗銷地上權有效，但地上物拆除必須依原投資契約爭議調解，市府隨即委託第三公正單位辦理資產鑑價作業，依鑑價結果賠償台灣地網8220萬買回地上物，上周終於完成資產移轉訴訟和解，取回地上權，將於今年完成土地鑑界與現場點交作業，將地交給泉鼎公司興建水資源回收中心。

水務局指出，預計交付用地後2年內完成水資源回收中心第一期工程，5000戶接管開始營運，後續以19年分階段、分區域施作共20萬戶，佔全桃園用戶3成5，平均每年要投入8億元、完成1萬戶，總建設加營運期程共35年，投入經費487億元，全期每日汙水處理量達15萬6800噸，鄭文燦也期許8.6公頃的水資源回收中心，要規畫4.6公頃的公園綠地、20公尺寬的景觀步道、環場自行車道、生態池，成環教場域。

(中時 )