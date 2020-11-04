禾浩辰今以一身青春日系校園風前進校園。（JINS提供）

外型陽光帥氣的「全民學長」禾浩辰，扮相宜古宜今，在中天娛樂台熱播中的《大宋少年志》與三立新戲《未來媽媽》，都有吃重演出。他4日赴台中亞洲大學出席日本眼鏡品牌JINS與亞洲大學產學合作啟動活動，聽聞網友封他與《大宋》張新成等主演們為「古裝版偶像團體」時，忍不住大笑，被問會為這團體取什麼團名？他說，因為劇中的「秘閣」就像一個臥底團體，任務是前進監獄搜查、解決壞人，七人各有專長，組成團體一起去逞奸除惡。他頓了頓後笑說：「就叫做『七齋少年團』吧！」

拍攝該劇讓他直呼演「古裝劇大不易」！他說，2018年前往橫店跟著主創團隊一起研讀劇本、角色分析，更為此做了武術訓練，「我為這部戲做了非常多功課，演出前特別看過《三生三世十里桃花》」。對他來說，最難的是詮釋「韋衙內」的性格，「劇中他的個性比較蠻橫不講理、囂張、跋扈，像是紈褲子弟，這跟我本人有非常大的出入」，他為此認真揣摩角色心理。至於最辛苦的則是服裝，「古裝厚重、配件非常多！尤其是在天氣炎熱時拍攝，非常辛苦」，後來角色獲得好評，也令他相當驚喜。

至於在新戲《未來媽媽》與郭書瑤有激情夫妻對戲，他自認與劇中角色最像的是「都像個長不大的小孩」，他也因為跟瑤瑤一起錄製《我們練愛吧》而被網友配對，聊到合作感覺：「一開始的印象是有點女強人、很有自己的想法的女生。但其實私底下相處後，可以感受到她小女孩的一面。會撒嬌、偶爾吃點醋、鬥鬥嘴，有一種很可愛的反差。」

聊起在新戲《未來媽媽》與郭書瑤有激情夫妻對戲，他自認與劇中角色杜柏謙最像的是「都像個長不大的小孩」，他也因為跟瑤瑤一起錄製《我們練愛吧》而被網友配對，聊到合作感覺：「一開始的印象是有點女強人、很有自己的想法的女生。但其實私底下相處後，可以感受到她小女孩的一面。會撒嬌、偶爾吃點醋、鬥鬥嘴，有一種很可愛的反差。」他說演出《未來媽媽》帶給他深刻感動，「愛就像水一樣，可以有許多不同形式、包容世界各種不同事物，但若將它裝入不同容器時，又可轉換成不同形狀與樣態」。

禾浩辰劇中飾演遊戲公司主管，常以襯衫或西裝的幹練上班族形象示人。他今以一身青春日系校園風，現身被指是「全台最潮教室」的時尚多功能教室自拍打卡，與大學生融合一片、毫不違和，也讓他直呼：「好想再當學生！」他分享平日私服穿搭多以寬鬆舒適、偏日韓街頭風為主，在打扮上很有自己想法：「我個人蠻常戴這種膠框眼鏡，周遭朋友常說我戴上眼鏡戴看起來很像大學生。」

(中時 )