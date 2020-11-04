竹光國民運動中心為方便來運動的民眾，邀請廠商進駐提供低油、低脂的健康飲食，因大多數運動中心餐飲部，多半都是便利超商或是簡餐品牌，少專為運動員或是體重控制者規畫餐點。竹光國民運動中心表示，未來會規畫含飲食的套餐式服務，甚至加裝電視牆，舉辦賽事的直播派對，打造概念式運動餐廳。

有別於多數國民運動中心餐飲部為便利超商或是簡餐品牌，少見專為運動員或是體重控制者規畫餐點的服務，竹光國民運動中心招募廠商提供低油、低脂的健康飲食，讓自家員工、前來運動的民眾甚至附近社區居民，都有方便多元的餐飲選擇。

「貼近消費者需求的創新服務。」竹光國民運動中心指出，過去運動中心只著重在運動單一領域，希望結合餐飲部餐食，規畫含飲食的套餐式服務，像是參加私人教練課程的民眾可搭配低油低脂的飲食，加強鍛鍊的效果，達到瘦身或體重控制的目標，更免去外食族最煩惱的飲食問題。

目前餐飲部為試營運，預計13日正式營業，竹光國民運動中心預計未來將增加電視牆，變成概念式的運動餐廳，除了提供餐飲，更可舉辦賽事的直播派對，讓喜愛球賽的民眾可以一起觀賞並享受美食。不少長期前往運動中心運的民眾則是在試營運首日迫不及待前往體驗，品嘗美食之餘更大讚：「真的很方便。」

(中時 )