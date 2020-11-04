台中市長盧秀燕上任後，要求所屬各局處「簡政便民」。國民黨市議員陳政顯4日市議會痛批說，台中市有很多地區因航空管制限高，在建物興建前要先向都發局申請會同國防部審查，明明某一建案在某一高度已通過，另一案在隔壁且高度較低，竟是還要再提出，根本是擾民？都發局長黃文彬說，會主動跟國防部連繫，採一段一段審查，而非是一個案、一個案來審查。

市議會國民黨團書記長陳政顯說，台中市有多個行政區建物受限於航空管制高度的限制，因此企業要蓋大樓，就向都發局申請會同國防部審查。台中市的航空管制限高有大安、西屯、南屯等區，但是大樓興建的航高審查，不是一段一段，而是一案一案的審查。

陳政顯指出，西屯某區限高80米，有一建物興建80米高通過，但隔壁大樓75米還要再審一次，根本就是擾民，還自稱「簡政」，豈不知已是民怨四載。他要求市府主動跟國防部協調，建案高度審查，要一段一段審查，而非一個案一個案審查，不要讓民眾覺得困擾。

都發局長黃文彬強調，市府會主動跟國防部連繫，以一段一段審查，而非一個案一個案審查。

(中時 )