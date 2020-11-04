陳福壽拿下多張咖啡杯測師、咖啡評審以及國際咖啡證書，希望能推出華人界精品咖啡品牌。（邱立雅攝）

從事機械設備、半導體封測的陳福壽，10年前在好友介紹下接觸咖啡，隨著好友四處品嚐，後因緣際會替好友代打前往美國參加咖啡評鑑師考試，硬著頭皮上陣的陳福壽連考了5天，居然一次就通過。回台後輾轉於竹市開了一家藏在大樓裡的咖啡館，希望未來能推出華人精品咖啡品牌。

陳福壽一路以來都是攻讀機械的理科男，本業從事機械設備生產、以燈泡燈管生產以及半導體封測設備為主力，10年前受到好友影響，開始在朋友引薦下全台跑透透，到處喝精品咖啡，還曾與友人一路品到古坑，接受咖啡農友的咖啡產地測試，兩人居然全數過關。

對咖啡愈發熱愛的陳福壽與好友在光華街開了間小小的咖啡工作室，2011年在生豆貿易商的邀請下，好友原定前往美國參加咖啡評鑑師，未料因簽證卡關，只好由陳福壽硬著頭皮代打上陣。

過去在台灣僅接受粗略訓練的陳福壽，對考試科目一無所知，幾乎是裸考狀態的他，連續5天都因時差與壓力難以入眠，但關關難過關關過，陳福壽一舉考取證照，同時他也在刁鑽的味覺測試中發現，東方人的舌頭似乎較為敏銳，更奠定了他展開咖啡事業的信心。

4年前陳福壽於鬧區一棟大樓內開了一間咖啡館，店名取得充滿東方味又優雅，店內擺著多年來征戰各種咖啡證照的戰績，也開闢了空間舉辦咖啡烘焙教學。斜槓理工與人文事業的陳福壽持續鑽研咖啡知識，他夢想推出華人界的精品咖啡品牌，讓台灣的咖啡站上國際舞台。

(中時 )