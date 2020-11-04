台灣最近受到川普不少照顧，民調也顯示台灣人普遍支持川普，其實以色列也是強烈支持川普的國家，許多以色列人還特別為他禱告。不過也有人擔心，川普的第二任期可能會出現政策改變，希望民眾不要太一廂情願。
俄國衛星網報導，在以色列，最受歡迎的新聞評論就是2020年美國大選，當地媒體可以一路報導到深夜，各頻道都有特別節目，各種評論和分析。
雖就像世界上許多其他新聞媒體一樣，這些以色列媒體人，普遍認為民主黨候選人喬拜登會以的壓倒性勝利。他們多半表達對川普的不滿。
但是在以色列的網路上，社交媒體的評論多半支持川普，有些人在推特上貼上自己祈禱的照片，並留言「上帝保佑你，並以我們聖殿之名，希望你勝利，阿們！」
民調指出，70％的以色列人希望看到川普連任，這些推文也就不足為奇。
川普在過去以年，做出許多將對以色列有利的政策，包括他承認耶路撒冷是以色列的首都，並將美國大使館遷到此處，從而引發了其他國家的效仿。
他承認約旦西岸猶太人定居點的合法性，並對伊朗、真主黨實施各種制裁，並阻止巴勒斯坦人團體在以色列合法化的努力。
更明顯的是，他為以色列與2個穆斯林國家(巴林、阿聯)，達成關性正常化協議，這是過往任何美國總統都沒有做到的紀錄。
許多人希望，他的第2個任期將為以色列帶來更多的好處。一名網友表示，他希望在未來4年，可以看到沙烏地阿拉伯與以色列建立良好關係。
然而，也有一些人對川普的後4年感到不太樂觀。反川普的人表示：「川普只是在做對自己有利的事，雖然現在看似美國與以色列在同一輛車，但如果他覺得把以色列踢下車有利可圖，他會毫不遲疑的踢出這一腿。」
另一個反川普的留言：「要是川普再次當選，我們將注定活在一個愚蠢的世界中，，對此我無話可說。」
這些批評者多屬以色列自由派人士，他們除了看不起川普挑釁性的講話方式以外，也抨擊他的中東政策，認為從長遠來看，他這些決定，都可能使以色列處境危險。
例如，美國在決定退出伊朗核協議後，他們寧願對伊朗實施制裁，而不是坐下來進行談判。然而美國迅速從敘利亞撤軍，等於讓土耳其和俄羅斯等其他國家來主持此處秩序。
此外，川普幫忙以色列與阿聯、巴林的和平協議，似乎是讓美國能夠向這些國家供應F-35戰機，即使以色列反對，川普也沒有理會。
(中時新聞網)
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