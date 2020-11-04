大陸中央3日發佈《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》根據新華社報導，在房地產市場調控方面，《建議》指出堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，並要求租購並舉、因城施策，促進房地產市場平穩健康發展，顯示「房住不炒」仍是大陸「十四五」基調。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，2016年底大陸中央經濟工作會議首次提出「房住不炒」概念，此後各類房地產政策的制定，都嚴格遵循這個思路。此次《建議》繼續強調了這一點，進一步說明「十四五」將繼續落實，作為一項長期必須堅持的政策，需要各地政府、房企和購房者等積極落實。

此次《建議》也要求「因城施策」，說明了在「房住不炒」大前提下，要注重房地產市場的區域特性。

嚴躍進認為，這使得後續各地會根據實際情況進行政策調整，並需要注意2點。第一是各類因城施策的內容，都需以「房住不炒」為大前提，違背此類前提的政策是不可行的；第二是合理的住房消費刺激也仍有可能的，尤其是在擴大內需的大方向之下。

(旺報 )