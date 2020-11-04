美國總統大選今日開票，與選前調相反，川普在多個搖擺州取的優勢，這讓各界都十分關注川粉的巨大影響力，以及為何他們能夠力轉選情。德州州立大學政治系助理教授翁履中分析，主要原因是川普的資訊戰奏效，用恐懼牌逼出川粉，完成逆襲。

川普在佛羅里達州、俄亥俄以及賓州等關鍵搖擺州取得領先，外界研判川普極可能上演「逆轉勝」，跌破不少台灣人眼鏡。有網友認為，「川粉」之所以在民調中「神隱」，有別台灣一般對民調的認知，主要是因為文化差異：「美國的沉默多數是有力量的，台灣的沉默多數特別聒噪。」

對於這次川普可能靠這些神隱的川粉實現逆襲，《ETtoday 新聞雲》報導，翁履中表示，關鍵在於川普的資訊戰再度奏效，2016年川普靠著劍橋分析（Cambridge Analytica）收集數據，製造風向，放大希拉蕊的負面新聞，催出川粉投票，並攻下民主黨票倉。

翁履中分析，川普在選前民調差距極小的一些南方州故技重施，大打恐懼牌，給拜登貼上社會主義者的標籤，讓不少離鄉背井的拉丁裔選民對拜登感到憂心，轉而支持能帶來經濟成長的川普。他還以邁阿密為例指出，川普的資訊戰和恐懼牌奏效，導致佛州選情不利拜登。

(中時新聞網)