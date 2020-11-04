台灣大賽統一獅以1比2落後給中信兄弟，尤其前3場都被兄弟頂級洋投壓制，統一獅打線想要有所發揮相當困難，不過賽前總教練林岳平反過來要媒體不要這麼嚴肅，表示球隊氣氛並不沮喪，多次強調球隊能打到這一步已經非常棒了，只是兄弟整體戰力更厲害。

統一獅去年上、下半季都是墊底，甚至全年70敗寫下隊史最慘紀錄，今年季初不被外界看好，不過「外野三帥」成為攻擊主力，下半季洋投補齊後更一路緊咬戰績，在最後逆勢登頂，餅總強調已經演出相當驚奇的一年。

「我們球隊表現很好了，只不過兄弟真的更好，但我們也沒有在放棄的。」林岳平賽前並沒有表現出緊繃，反而還要媒體輕鬆一點，他強調團隊整體在各方面都沒有失常，只不過兄弟真的是很強的隊伍，「不是獅隊不好，這是一種過程，大家期待我們會有好結果，但能打到這邊其實已經阿彌陀佛了。」

面對今天兄弟派出土投黃恩賜先發，獅隊是否能一改前3場得分瓶頸？林岳平則笑說，「你以為這個投手是塑膠做的嗎？他也是球隊本土王牌耶！」林岳平坦言兄弟投手都不好打，這樣安排也代表對每一人都很有信心。

季前林岳平接總教練時曾喊出全年勝率5成的目標，雖然最後以勝率4成87收尾，沒達到目標，不過能拿到下半季冠軍已經收到好結果，「我接總教練的任務就是要幫助球隊找隊形，整合成10年前巔峰的狀態，這樣才能提高球隊競爭力。」

(中時 )