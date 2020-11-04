安永聯合會計師事務所4日舉辦第五屆《安永企業永續論壇》，盼共創後疫情時代的永續價值。安永所長傅文芳致詞時指出，安永期盼喚起各界對長期風險與機會的重視，採取各項永續發展措施。

財團法人中華公司治理協會副理事長林火燈認為，公司治理已成為全球顯學，在後疫情時代，良好的公司治理能有效降低營運風險，同時指出金管會於今年啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，企業應積極回應，強化公司治理機制之運作，並落實各項風險管控。

國泰金控風控長黃景祿表示，面對全球環境漸趨複雜，涉險程度日益多樣化，企業應將風險管理融入日常作業與決策運作，以降低風險發生頻率及影響衝擊。黃景祿並指出，氣候變遷議題已成為全球最迫切的風險之一，企業應主動回應，如成立相關工作小組，積極辨識及管理氣候相關風險與機會。

中華經濟研究院院長張傳章指出，金管會的「公司治理3.0-永續發展藍圖」主軸之一就是「強化董事會職能，提升企業永續價值」，他鼓勵企業以董事會為核心落實良善治理，針對ESG風險議題擬定完善的預警與因應措施，以有效管控經營風險，提升營運績效。

(工商 )