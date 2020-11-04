福興鄉緊鄰鹿港鎮，近來全面啟動「新氣象」，福興鄉公所日前宣布投入1億7900萬元改建新辦公所大樓，緊接著彰化縣政府也公告變更「停九」用地為機關用地，將編列1億8219萬元工程經費，打造綜合服務大樓，容納分駐所、戶政事務所、日間照護中心和托嬰中心等。

彰縣府建設處表示，福興分駐所、鄉戶政事務所建物老舊，規模已不敷勤務和辦公使用，加上人口老化，採取變更都計畫用地，興蓋能容納社政、戶政、衛教和警政的綜合服務大樓。

縣府表示，變更緊鄰人口密集區，並緊鄰「停八」便於洽公，土地為縣有地，面積1999平方公尺，，建蔽率49.54％、容積率231.75％，興蓋地上5樓建築。

福興鄉公所也爭取重建新建辦公大樓，基地面積1452坪，將蓋地上4層、地下1層大樓的課室辦公及「福興鄉立粘銘紀念圖書館」和地下停車場，已經發包，預計後年完工。未來和綜合行政大樓串聯，讓一進入福興、鹿港就看到新氣象。

「停九改機關用地、辦公大樓又集中，會不會導致停車空間不足？」對於民眾最大疑慮，縣府表示，變更範圍周邊約有293席停車位，計畫在中正路兩側再畫設路邊停車格，預計可增加130格停車位，能滿足觀光景點停車服務需求，行政大樓除了劃設法定鄧停車位外，增加停車空間也可供民眾使用。

縣府表示，福興鄉劃設停車場用地共6處，總面積3.19公頃，除停八、停九外，均已開闢停車場使用，依鄉內人口數和停車場用地檢討標準推估，已符合都市計畫停車場用地劃設標準。

(中時 )