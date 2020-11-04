現代許多家庭父母，在為家計打拼之餘，無法兼顧子女的夜間照顧，北市議員提議，北市一年至少超過1萬名幼兒，市府應比照高雄，研擬「公共夜間臨時托育方案」。社會局長周榆修表示，目前北市已有4處白天臨托服務，夜托可提供8個名額，但還要研議，會先擇一處來試辦24小時定點臨托。

議員王鴻薇表示，現代都會行婦女工作型態多元，許多工作時間都在晚上，甚至凌層，以自己為例，曾在報社上班，直到夜間才下班，孩子只能請保母照顧，「年輕媽媽工作型態超乎想像」，確實有夜拖需求，雖然高雄目前在試辦，北市應研擬夜托、臨托的可行方案。

議員王浩指出，北市一年至少有超過1萬名幼兒，針對現況4個臨托地點，最大收容量僅8名幼兒，就算僅臨時托嬰需求，只有8個名額真的夠嗎？王浩認為，臨托設施及服務有限，北市目前有4200多個合格保母，若社會局可媒合「一個顧一個」，就可解決4200個家庭問題。

議員李慶元質疑，0至1歲嬰兒不適合夜間托育，因為2至3小時就醒來一次，一天鬧12次，哪個保姆可以忍受嬰兒夜間這樣鬧，「說不定受不了就直接吃安眠藥睡覺」，現在醫生鼓勵餵母乳，若晚上沒有媽媽餵奶，嬰兒更沒辦法睡覺，因此夜托應採用非常態來處理，像是棄嬰等，認為應與專家研議處理。

周榆修表示，今年1至10月，北市夜間臨托需求共24件，4處據點最多收16個嬰兒，若要供夜托則可托8個名額，會再與專家研議，但若家長有常態的夜托需求，還需要媒合固定的保母照顧。社會局補充，將從現行的日間臨托據點，所提供的服務經驗作為基礎，會找專家、學者商討擴大保母媒合。

(中時 )