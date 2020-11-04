農委會主委陳吉仲今下午出席花蓮區農改場舉辦「2020生態農業國際研討會-技術發展與地景經營」；他表示，明年1月1日起，除現有「對地綠色環境給付」措施，將加碼「生態環境給付」，最高可補助4萬元，加強推廣友善生產模式。

花蓮區農改場邀請多位生態農業研究專家學者、農友，分別從國內生態農業政策與研究、三生一體的農業環境、地景經營與回復力、農業操作對生物多樣性之影響、及生態農業科技與經營管理等五大主題，進行研究與案例分享，花蓮縣長徐榛蔚也親臨現場參與討論。

花蓮區農改場舉辦「2020生態農業國際研討會-技術發展與地景經營」，農委會主委及花蓮縣長徐榛蔚一同出席討論。（花縣府提供／羅亦晽花蓮傳真）

徐榛蔚說，花蓮縣府近20年積極推動有機農業，成立「有機農業促進辦公室」，期許將花蓮打造為有機首都，替有機與生態農業、環境保育工作努力。（花縣府提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳吉仲表示，農業貢獻不僅為經濟產值，糧食提供、食品安全、生態維護、休閒娛樂等外部效益價值不可忽視。農委會長期以環境出發，結合學術單位研究成果，發展多項給付政策，盼扮演維護農業生產環境的角色，鼓勵農民生產優質農作物，同時兼顧環境及生態。

陳吉仲也提到，為鼓勵農友維護生態環境，綠色環境給付措施去年實施，採堆疊補助方式，補助費用從一般給付1萬元到進口替代作物4萬5至6萬元不等；明年1月1日將推出生態環境給付，針對石虎、草鴞、水獺等瀕臨絕種的動物，農友從事友善生產維護他們生存的環境，每公頃預計補助從2至4萬元，原生植物棲地的環境維護，也將有相關的給付措施，預計於今年12月公開說明。

徐榛蔚也說，花蓮縣府近20年積極推動有機農業，在有機農業促進法通過後，今年2月也成立「有機農業促進辦公室」，期許將花蓮打造為有機首都，共同替有機與生態農業、環境保育工作努力，讓地球生生不息。

(中時 )