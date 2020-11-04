新北貢寮卯澳漁村有一數百年歷史的廟宇「利洋宮」，是全台唯一主祀提籃觀音的寺廟，當地居民每次出海捕魚前，都會前來祈求人船平安、漁獲豐收。

民政局長柯慶忠表示，觀音是佛教的大菩薩，傳說觀音三十三法相中，有一手提魚籃的觀音形象，信眾尊稱為「提籃觀音」，其出現在文獻記載中，而在貢寮卯澳漁村的利洋宮，是全台唯一主祀魚籃觀音的宮廟，極具特色。

利洋宮主委吳阿朝說，早年貢寮居民多以捕魚為業，相傳1830年漁民海岸釣魚時見海上漂流神像，拾起一看是提籃觀世音菩薩即迎回家奉祀，後因信眾日增故建廟安座，名為「利洋宮」，象徵大吉利海洋之意；宗教禮俗科長賴小萍說，利洋宮現仍保存清光緒年間重修的石柱一對，廟內配祀的水仙尊王也相當特別，據說水仙尊王神像的鬍鬚每年都在增長，信眾無不稱奇。

福連里長吳文益表示，農曆6月19日是觀世音菩薩成道日，利洋宮每三年都會舉行大型廟會活動，讓旅外鄉親可回來共襄盛會，今年8月8日正逢三年一次的慶典，特色「神明過火」遵承傳統科儀，由法師開火路引導眾神轎過火，漁村家家戶戶設香案誠祈求神明庇佑。

貢寮區福連里卯澳漁村，有具人文特色的石頭厝建築，以「心靈角落」為主題，曾獲第三屆全國十大魅力漁港，石材是來自海岸的砂岩，屋架取自後山的竹材，屋頂在過去多以野生茅草鋪成，是民眾到東北角小鎮時必去景點之一。

(中時 )